Piragüistas buscarán cupos en Canadá

Liderados por los estelares Serguey Torres y Fernando Dayán Jorge viajaron a Canadá los piragüistas cubanos que del 13 al 16 venideros buscarán cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en Perú.

El objetivo es clasificar el mayor número de botes, dijo a JIT el comisionado nacional de ese deporte, Alejandro Hamze, al frente de la delegación que ya se encuentra en el lago Banook, de Dartmouth, donde competirán atletas de 20 países.

Con los mundialistas Serguey y Dayán, más varios ganadores de los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla confiamos en estar bien representados en Lima , agregó.

Cada nación podrá inscribir un bote, indica la invitación de la federación continental, de conjunto con la anfitriona; el certamen incluye eliminatorias para los Parapanamericanos que acogerá Lima igualmente, más un programa para juveniles.

