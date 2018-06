Pineros y tuneros por título beisbolero

Los conjuntos de Isla de la Juventud y Las Tunas, líderes de la zona Occidental y Oriental, discuten el título de la V Serie Nacional de Béisbol Sub- 23.

Ese duelo, que consta de cinco juegos y sale airoso el conjunto que llegue primero a tres victorias, tiene por sede el estadio tunero Julio Antonio Mella.

Las estadísticas exhiben a los pineros como el mejor equipo de los 16 que disputaron la fase de grupos, en el renglón de picheo, con excelente promedio de 2, 55, pues sus lanzadores apenas admitieron 97 carreras limpias.

En semifinales, La Isla de la Juventud desbancó a Cienfuegos, y Las Tunas eliminó al cuadro de Granma, ambos con similar balance de 2 victorias y 1 derrota, y en las dos últimas ediciones, Santiago de Cuba se había llevado a sus vitrinas el cetro nacional sub 23.

