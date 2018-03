Pinar enfrentará la próxima Serie Nacional sin Donal Duarte

Pinar del Río, Cuba. – El equipo pinareño de béisbol no culminó con buenos números la 57 Serie Nacional y ancló en el sexto lugar por provincias.

A pesar de dominar con facilidad la primera ronda e incluirse dentro de los seis primeros, no pudieron acceder a los playoffs. Por tal motivo los directivos de este deporte en Vueltabajo trazaron una estrategia con el objetivo de mejorar los resultados de la pasada campaña.

El primer paso de ese ciclo fue la serie provincial primera categoría, la cual transcurrió con éxito y favoreció al fogueo de jóvenes figuras que puedan suplir en un futuro cercano a varias ausencias de peso.

Ya son conocidas las contrataciones de los lanzadores Liván Moinelo y Raidel Martínez en la liga japonesa. Vladimir Baños y Erlis Casanova verán acción en el campeonato italiano, mientras que Julio Alberto León y Luis Abel Castro no estarán con los más occidentales por encontrarse fuera del país.

La ausencia más notable será la de Donal Duarte, quien no cumplió con el régimen de participación en el evento provincial y la comisión de esta disciplina decidió no convocarlo a los entrenamientos. Si Donal decide jugar por otra provincia podrá hacerlo sin ninguna objeción del territorio.

El mentor Pedro Luis Lazo tendrá que apoyarse en atletas jóvenes y en la experiencia de Yosvani Torres, Frank Luis Medina, Yaifredo Domínguez, Olber Peña, Reidel Álvarez, Isbel Hernández y Reinier León para tratar de incluirse entre los seis primeros.

Es muy temprano para pronosticar la futura actuación de los vegueros. Será una tarea difícil pero no imposible, recuerden que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada, cualquier cosa puede pasar.

Tomado del sitio Radio Guamá

