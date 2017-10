Pinar del Río vivió las emociones de las Estrellas del Béisbol

Pinar del Río, Cuba. – El cincuenta aniversario del asesinato del Che Guevara se recordó este domingo en el Juego de las Estrellas del Béisbol en Pinar del Río, en el que Orientales con la complicidad de la lluvia superó a Occidentales 6 carreras por 4, y en el que estuvieron presentes Gladys Martínez, Primera Secretaria del Partido en la provincia y Antonio Becali, presidente del INDER.

Destacaron al ataque por los ganadores Geidy Soler y Yordan Manduley, quienes con sendos dobles fletaron 2 anotaciones per cápita, en tanto Raúl González y Lázaro Cedeño remolcaron una cada uno.

El éxito en el Juego de las Estrellas que se celebró en Pinar del Río para el derecho Yoelkis Cruz y la derrota al récord del también diestro Noelvis Entenza.

En el quinto inning un minuto de silencio reverenció la carrera del recientemente fallecido Fernando Hernández, uno de las grandes peloteros que han brotado en vueltabajo y que tanto espectáculo regaló a su pueblo.

El tunero Yosvany Alarcón se despidió del estadio Capitán San Luis, sede del Juego de las Estrellas, con par de títulos, el sábado el del tiro al barril y el domingo el del derby de jonrones, donde rindió la resistencia de Lázaro Cedeño y Yeniet Pérez.

Fue una competencia dura, sólo traté de no desesperarme y ello se lo debo a mi hermano que me pidió calma, aseveró Alarcón, quien agregó que la selección de refuerzos de Las Tunas para la segunda ronda de la Serie fue atinada.

En la jornada final del Juego de las Estrellas las autoridades beisboleras premiaron la historia y dedicación de los ex-atletas Luis Giraldo Casanova y Pedro José Rodríguez, así como la del árbitro Jorge Luis Niebla y el narrador Roberto Pacheco.

La ocasión resultó ideal para que Pinar del Río, tierra de campeones y gente hospitalaria, presentará al Veguero su esperada mascota.

