Pinar del Río presente en los Panamericanos de Lima

Las autoridades deportivas de Pinar del Río pronostican la presencia de unos 30 atletas de esa provincia en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, Perú, previstos del 26 de julio al 11 de agosto próximo.

Entre los confirmados para la cita, aparecen los luchadores Mijaín López, tricampeón olímpico y medallista de oro en ese tipo de citas, y su coterráneo Yasmani Lugo, mientras en boxeo lo harán Lázaro Álvarez y Rosniel Iglesias.

Otra de las pinareñas que dará brillo a la más occidental de las provincias cubanas en el contexto de los venideros Juegos Panamericanos de Lima, Perú, es la saltadora con pertiga Yarisley Silva, considerada por muchos la dama de las alturas.

El movimiento deportivo de la provincia se vestirá de gala, cuando un número importante de sus hijos integren la delegación cubana al evento, y también escalen lo más alto de podio.

