Pertiguista Yarisley Silva mejora su marca del año

La pertiguista cubana Yarisley Silva, fijó hoy en 4 metros y 66 centímetros, su mejor marca en la presente temporada, y terminó en el cuarto puesto de la parada de Roma correspondiente a la Liga del Diamante.

Yarisley logró la cota con par de fallos en su trayecto hasta que la varilla llegó a los 4 metros y 76 centímetros, altura que solo pudo superar la sueca Angélica Bengtsson.

Por detrás quedaron la estadounidense Sandy Morris y la venezolana Robeilys Peinado, mientras que la griega y campeona olímpica Katerina Stefanidis tuvo que compartir el quinto escaño con la norteña Katie Nageotte, todas con la misma marca de la cubana.

Mientras, el cubano Andy Díaz marcó 17 metros exactos, y se adueñó del sexto escaño del triple salto masculino, prueba dominada por el estadounidense Omar Craddock con 17 metros y 50 centímetros.



