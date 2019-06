Pertiguista cubana se estrena en Liga del Diamante de atletismo

La pertiguista cubana Yarisley Silva, sub campeona olímpica de Londres, se estrena hoy en la Liga del Diamante de atletismo 2019, en la cuarta parada de esa competición en Roma, Italia.

Silva, monarca mundial en Beijing, es una de las animadoras del salto con pértiga, en busca de ir calentando los motores con vistas a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima.

Medallista de oro en el certamen universal bajo techo de Sopot, Yarisley declaró recientemente que entre sus prioridades este año se encuentra la lid continental de Lima, justa multideportiva a la que irá en busca del oro para retener sus coronas conquistadas en Guadalajara y Toronto.

Nunca se sabe lo que puede suceder porque las rivales se preparan para ganar igual, pero soy la campeona del salto con pértiga en las últimas dos ediciones y hay que contar conmigo otra vez, afirmó la pinareña.

