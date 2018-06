Periodistas del oriente cubano jugarán softbol en Holguín

Cronistas deportivos, fotógrafos, editores y otros profesionales de la prensa cubana de las provincias orientales disputarán esta semana, en Holguín, la Copa Jorge Báster de Softbol, auspiciada por la Unión de Periodistas de Cuba.

En la antesala del X Congreso de ese gremio de comunicadores, el certamen ocupa a los contendientes en conseguir 2 boletos por esa zona para el campeonato nacional, con sede en Mayabeque a fines de año.

Tras abanderar al plantel anfitrión en el Museo La Periquera, que atesora ejemplares de los primeros periódicos mambises, el presidente de la Unión de Periodistas en el territorio, Fidel Troya García, instó a competir por la clasificación en una lid ejemplar.

La Copa Jorge Báster de Softbol de la Prensa, acogerá a los aspirantes de las provincias orientales, en Holguín, los días 22 y 23 de junio.

