Perdió Cuba ante Perú en Copa Sub-20 de Voleibol

El equipo femenino de voleibol de Cuba perdió 2-3 ante el anfitrión de Perú, en la primera jornada de la segunda edición de la Copa Final Cuarta Sub-20 de voleibol, torneo por invitación que concluirá este domingo en el Coliseo Manuel Bonilla de Lima, capital de Perú.

Las cubanas ganaron este jueves el primer set, cayeron el segundo y tercero, reaccionaron en el cuarto, pero en el quinto perdieron buena ventaja y firmaron la derrota.

No obstante, la condición de máxima anotadora del encuentro recayó en una de las discípulas de Tomás Arteaga, por intermedio de Ivi Vila, con 23 puntos, mientras que por las locales sobresalió Kiara Montes.

Junto a Vila resaltaron Jessica Aguilera, Ailama Cesé y Evilania Martínez, en tanto que por las peruanas lo hicieron también Claudia Palza y Flavia Montes y Ariana Alciniega.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.