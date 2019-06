Peloteros aún compiten en Liga Can-Am

La selección cubana que compite en la Liga Can-Am de Béisbol presenta balance negativo de 4 victorias y 5 derrotas, después de 3 subseries completas.

El timonel Rey Vicente Anglada ha dado juego a sus peloteros en busca del conjunto más competitivo que represente al país en los XVIII Juegos Panamericanos de Lima, porque allí sí hay que ganar.

El mánager antillano sigue probando combinaciones y para eso cuenta con jugadores importantes como Carlos Benítez, Jorge Enrique Alomá, Raúl González, y el propio César Prieto; también dándole juego a todos, ya sean jugadores de cuadro, jardineros, receptores o pitchers.

La Liga Can-Am resulta un ensayo necesario; si el balance en materia de victorias es positivo mucho mejor; ahora, aunque resulte difícil de digerir, no es imprescindible ganar; Anglada, cual viejo “zorro” de los diamantes, lo sabe muy bien, y quiere hacer bien su tarea.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.