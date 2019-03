Pelotero cubano en liga panameña

El pitcher cubano Lázaro Blanco firmó un contrato con el club panameño Chiriquí, para la próxima temporada del Campeonato Mayor de Béisbol Nacional de ese país, que comenzará a inicios de marzo.

El experimentado pelotero, seleccionado como el mejor lanzador derecho de la pasada Serie del Caribe, que tuvo por sede el estadio Rod Carew, de Ciudad Panamá, se desempeñará con su nuevo equipo hasta el 30 de abril.

Después de esa fecha, Blanco regresará a Cuba para reinsertarse en la preparación del equipo nacional rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima y otros compromisos internacionales.

Por otra parte, este viernes se realizará la firma de contratos de Freddy Asiel Álvarez y Yosvany Alarcón con el club panameño Toros de Herrera, flamante campeón de la conocida como Pequeña Serie Mundial Latinoamericana.

