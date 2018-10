Pelota cubana aun sin claridad en el horizonte

La Habana, Cuba. – Ciego de Ávila completó su dominio sobre Industriales, al vencerle este domingo 8 carreras por 2, con Dachel Duquesne en la lomita y vuelacerca de Abdel Civil.

Junto a ellos lidera la clasificación Holguín, que aprovechó errores de los Mayabeque para ganarle 7 a 6 en juego donde Pedro León conectó su jonrón 15; Villa Clara es tercero pues derrotó 4 por 3 a Camagüey, pero luego cedió 3 a 2.

Las Tunas perdió 9 por 8 frente a Matanzas y pospuso la segunda cita por lluvia; y junto a Mayabeque, Santiago de Cuba acuñó su asitencia al repechaje tras despedir a la Isla de la Juventud 7 por 2, crédito para Ulfrido García con bambinazos de Marlon Serrano y Dasiel Sevila.

Sancti Spíritus sigue con vida aunque perdió ante Guantánamo 6 por 5; igual que su rival por el último boleto a comodines, Artemisa, que fue vencido pot Pinar del Río 13 a 2, con éxito al aval de Frank Luis Medina.

