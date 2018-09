Pateando a gol

Diego Armando Maradona debutó con contundente victoria de los Dorados de Sinaloa que dirige en la segunda división del fútbol mexicano, con gran destaque en la prensa local y nacional.

Los Dorados apabullaron 4-1 a los Cafeteros de Tapachula, a quienes dejaron en el sótano de la zona de Ascenso.

Hoy, un triplete de Lionel Messi y una joya de Ousmane Dembelé dieron al Barcelona una holgada victoria 4-0 sobre el PSV de Einhoven, Holanda, en el arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Inter, por su parte, le ganó 2-1 al Tottenham, con goles de Mauricio Icardi y Matías Vecino en los minutos finales; y arrancó también con el pie derecho la disputa del Grupo B, el más difícil de la primera fase.

