Parten judocas cubanos hacia Perú para Abierto de Lima

La Habana, Cuba.- Liderados por Asley González, los 10 judocas cubanos que participarán los días 17 y 18 en el Abierto de Lima, parten hoy hacia Perú, donde continuarán la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

Andrés Taño, metodólogo de la comisión nacional de este deporte, ratificó que entre los atletas viajarán esta tarde Kevin Fernández y Yandry Torres, ambos en los 60 kilos, Osniel Solís en los 66 y Magdiel Estrada en 73.

Los entrenadores Yordanis Arencibia y José Ibáñez estarán al frente de los hombres, mientras que Félix Portuondo y Benito Rill dirigirán a las mujeres, todos con el apoyo del fisioterapeuta Posiel Otaño.

Cuba tiene segura la participación con selecciones completas en el torneo individual y por equipos de la cita multideportiva colombiana, prevista para efectuarse del 19 de julio al 3 de agosto.

