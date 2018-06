París será la próxima parada de cubanos en Liga del Diamante

Cuba estará representada por las discóbolas Yaimé Pérez y Denia Caballero en la parada de la Liga del Diamante de atletismo que acogerá París, Francia, el próximo 30 de junio.

Pérez y Caballero, quienes han ganado 2 medallas de plata y bronce en ese certamen, irán en busca de mantenerse en el podio de premiaciones en el lanzamiento del disco.

En esa prueba la croata Sandra Perkovic, doble campeona olímpica, domina con puño de hierro al llevarse la primera posición en las paradas de Doha, Catar, Roma e Italia, en mayo último, según refleja el sitio oficial de la Federación Internacional de ese deporte.

La Liga del Diamante de atletismo contará con 12 mítines clasificatorios para la final, que tendrá dos capítulos en las ciudades de Zúrich y Bruselas, los días 30 y 31 de agosto del presente año.

