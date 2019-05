Parejas cubanas ganan Torneo de voly playero

Las duplas del patio ganaron este domingo la tercera parada del Circuito de Voleibol de playa para Norte, Centroamérica y el Caribe, lid con escenario en Nicaragua.

Leila Martínez y Maylén Delis extendieron su invicto en el Tour aprovechando el evento de menor nivel en el inicio del calendario, en la disputa del trofeo vencieron sin presión 2 sets por 0 a unas representantes locales.

Y luego de subir a par de podios este año, la combinación de Sergio González y Luis Enrique Reyes logró su primer título de la temporada regional con éxito de 2 sets por 0 en la final sobre una dupla guatemalteca.

Estas victorias elevan el compromiso de Leila y Maylén, así como de Sergio y Luis Enrique, rumbo a la cuarta parada del Circuito de Voly de playa, donde serán anfitriones este fin de semana en Varadero, cita donde necesitan consolidarse rumbo al Campeonato Mundial el próximo mes.

