Paratletas favoritos para el oro

La Habana, Cuba. – La estelar Omara Durand, lideró el trío de cubanos en el Grand Prix de Paratletismo en Polonia, donde obtuvo medallas de oro en 100 y 200 metros en la categoría de débiles visuales profundos, en tanto Luis Felipe Gutiérrez comandó el salto largo en débiles visuales, y Uliser Aguilera con el lanzamiento de la jabalina.

Además entre lo más importante de su participación estuvo la ratificación de sus clasificaciones médicas funcionales, confirmada por el panel de especialistas allí, por lo que podrán competir durante los venideros VI Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú.

La actuación de los tres, los ratifica como favoritos para ganar oros en sus modalidades; Omara de nuevo sin rivales de rango en el continente, en tanto Gutiérrez y Aguilera hicieron las segundas mejores marcas en esta temporada.

