Paratletas cubanos suben al podio dorado

Cuba con 8 títulos y destaque para Leinier Savón y Leonardo Díaz, ganó el Abierto de paratletismo en Lima, Perú, evento test rumbo a los VI Juegos Parapanamericanos.

Savón se colgó medallas de oro en 100 metros, y en el salto largo con 6 metros y 44 centímetros; mientras, el también campeón paralímpico Díaz, sobresalió en el envío del disco, la jabalina y la bala.

Fueron dos de las principales figuras que compitieron en el estadio de atletismo de la Villa Deportiva Nacional (Videna) durante tres días con la participación de 140 paradeportistas de 14 países en el mismo escenario donde se disputarán las pruebas de ese deporte de los Parapanamericanos y su ceremonia de clausura.

Las otras dos preseas doradas fueron para el velocista Raciel González en 100 m T47 con 11.15 segundos y Lázaro Yarlo Rodríguez en el salto largo F64 con 7,55 m.

