Palmar de Junco, el estadio en activo más viejo del mundo

Matanzas, Cuba. – Enfrascado en convertirse en centro de referencia deportivo y cultural en Cuba, el estadio Palmar de Junco, Monumento Nacional, luce en la actualidad más activo, tras 143 de celebrarse en sus predios el primer juego de béisbol organizado en la Isla.

Elena González, directora del proyecto de desarrollo local Palmar de Junco, con sede en la ciudad de Matanzas, dijo que la instalación promueve la actividad física a través de grupos deportivos, círculo de abuelos, y múltiples eventos con participación de la comunidad.

La directiva explicó que el estadio ubicado en el barrio Pueblo Nuevo de Matanzas se convirtió en sitio de interés para el turismo internacional, quienes visitan con frecuencia la Sala de Historia y el novedoso Salón de la Fama del Béisbol en esa provincia, único de su tipo en Cuba.

Para el 2018, la instalación prevé crecer en el aspecto económico y ampliar el diapasón de iniciativas deportivas y culturales.

