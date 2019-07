Otro tropiezo ante Nicaragua en tope de béisbol

La Habana, Cuba. – El equipo Cuba perdió por segunda jornada consecutiva en la Serie Internacional de Béisbol que celebra ante el conjunto de Nicaragua. Esta vez sucedió con pizarra de 3-4 en juego disputado en la ciudad de Matagalpa.

La selección cubana comenzó delante en el marcador, con dos carreras en la misma primera entrada: César Prieto conectó indiscutible y robó la segunda base; Yosvani Alarcón recibió boleto y Yurién Vizcaíno impulsó a Prieto con texas al jardín central convertido en doblete. El tunero anotó luego por uno de los tres pass ball cometidos por el receptor nicaragüense.

Los pinoleros empataron en la parte baja del segundo capítulo, debido a imparable de Jilton Calderón, triple de Benjamín Alegría e infield hit de Norlando Valle.

Los locales se adelantaron en la pizarra en el tercer inning con otras dos anotaciones, al conjugar inatrapable de Wuillians Vázquez y tubeyes de Ofilio Castro y Jilton Calderón.

Cuba se acercó en el cuarto episodio mediante indiscutibles de Alfredo Fadraga y Sergio Barthelemy, sacrificio de Ricardo Ramos que adelantó a los corredores, y hit impulsor de Yoelquis Guibert al jardín derecho.

Después de esta rayita, el marcador se mantendría inalterable hasta el final del partido. El relevista Berman Espinoza se llevó la victoria con 2,2 entradas de labor, en las que permitió dos imparables e igual cifra de ponches. Jesús Garrido sacó los últimos tres outs y se apuntó punto por juego salvado.

Yosimar Cousín perdió el desafío en una mala apertura, al permitir cuatro carreras con ocho hits y tres ponches en 2,1 innings.

Excelente el relevo del holguinero Wilson Paredes, quien trabajó durante 4,2 capítulos con dos imparables, cuatro ponches y un boleto. Pedro Álvarez tiró un inning sin complicaciones, aunque regaló una base por bolas.

Los cubanos batearon ocho inatrapables, con destaque para Guibert de 3-2, más boleto y una impulsada; Alarcón pasó de 2-1 con par de bases por bolas.

Nicaragua ya aseguró este tope amistoso con dos victorias y un empate. Cuba saldrá por el éxito en el último juego que se disputará el martes en la ciudad de Rivas.

