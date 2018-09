Osniel solís, segunda presentación de Cuba en Mundial de Judo

El judoca Osniel Solís será la segunda presentación de Cuba en la continuación del torneo individual del Campeonato Mundial, que concluirá el miércoles en Bakú, Azerbaiyán, donde el jueves se disputará el por equipos mixto.

Luego de fallar en su primer intento de medalla este jueves, Solís buscará escalar al podio de los 66 kilogramos, división en la que tendrá su primer rival en el iraquí Mohammed Alsaedi, en la pool A.

El debut de los cubanos fue con Melissa Hurtado, quien perdió por Ippon en su tercer combate ante una representante mongola, campeona del orbe en Río de Janeiro 2013 y Budapest 2017.

También subirán a los tatamis los cubanos Anaily Dorvigni y Magdiel Estrada, el sábado; Maylin del Toro, el domingo, Asley González e Iván Silva, el lunes; Kaliema Antomarchi, el martes; e Idalis Ortiz y Andy Granda, el miércoles

