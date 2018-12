Osley, el mejor en el macht boxístico

El triunfo de Osley Iglesias, y los reveses de Julio César La Cruz y Erislandy Savón, signaron el desempeño cubano en el match promocional de la IX Serie Mundial de Boxeo disputado en Moscú.

Osley vengó el revés encajado ante Gleb Bakshi en el tope bilateral de septiembre, y fue el único airoso entre los tres miembros de Domadores de Cuba, incluidos en el elenco multinacional para enfrentar a Patriotas de Rusia.

El subcampeón nacional Imam Khatayev resultó noticia al ser proclamado vencedor del rey olímpico La Cruz en duelo de los 81 kilos, y Muslim Gadzhimagomedov, número uno local, también sumó méritos como victimario de Savón en los 91.

La Cruz discrepó de ambos fallos, y el entrenador jefe Rolando Acebal consideró parejo los pleitos, asumidos por sus muchachos como reencuentro con los escenarios internacionales, luego de dominar la Serie Mundial.

