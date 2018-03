Oro cubano en Grand Prix de Arquería en México

Por: Raiko Martín

Cancún, México.- Hugo Franco firmó la mejor actuación cubana en el Grand Prix celebrado en Cancún, México, al vencer 6-4 en la ronda definitoria al favorito local Carlos Javier Rojas para coronarse en la modalidad de arco recurvo.

Franco sumó además un metal plateado al integrar junto al experimentado Juan Carlos Stevens y Adrián Puentes el equipo que en la final fue superado por la fuerte representación anfitriona.

Solo por detrás del elenco de casa también finalizó la escuadra femenina cubana conformada por Maydenia Sarduy, Karla Fals y Elizabeth Rodríguez, esta última la mejor en la doble ronda individual a 70 metros con un cuarto escaño.

La cosecha cubana en la justa se completó con el bronce en la prueba mixta de Elizabeth y Adrián, quienes cedieron en semifinales por flecha de desempate ante la dupla guatemalteca y luego vencieron por 5-1 a la representación estadounidense.

