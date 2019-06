Organigrama de Lima favorece al béisbol de Cuba

Los organizadores de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 dieron a conocer el calendario del béisbol de los ocho equipos contendientes en un sistema de competencia, donde los equipos que lleguen a la ronda final solo jugarán seis partidos.

Estarán divididos en dos grupos de cuatro equipos cada uno, y a diferencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, no será un sistema de todos contra todos.

Cuba quedó encuadrada en un grupo asequible, y no debe tener problemas para pasar a la Súper Ronda; pues forma parte de la llave B junto a Argentina, Colombia y Canadá; mientras el grupo A está formado por República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua y Perú.

Los cubanos debutan el lunes 29 de julio a las 10 de la mañana ante Colombia, y el martes 30 del propio mes tendrán su partido más difícil en la eliminatoria ante Canadá.

