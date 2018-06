Optimistas cubanas de la espada para cita Centrocaribeña

Optimistas y con deseos de repetir la cosecha dorada de Veracruz 2014 se encuentran las integrantes del equipo femenino cubano de espada, a menos de un mes de comenzar la cita Centrocaribeña de Barranquilla.

Lideradas por Yamilka Rodríguez, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, en esa arma Cuba tiene grandes opciones de preseas e incluso llevarse el título en la prueba individual y por colectivos.

Sabemos que en Colombia habrá bastante rivalidad y nada será fácil, pero nos estamos preparando fuerte para esa competencia; ahora mismo tenemos un buen equipo que ha mejorado mucho su repertorio de acciones, declaró Rodríguez.

A modo de recordatorio, en Veracruz la delegación de la Isla conquistó en la esgrima 2 metales de oro y 7 de bronce, para situarse en el tercer lugar por países detrás de Venezuela y México.

