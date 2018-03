Oportunidad y desafíos en Torneo Cubano de Bádminton

La Habana, Cuba.- El Torneo Internacional de Bádminton Giraldilla de La Habana cerró este domingo con nuevos retos individuales para las principales figuras de nuestro país.

Leodannis Martí­nez cedió en la final del evento masculino ante el chino nacionalizado en Canadá Xiaodong Sheng, un nuevo protagonista en la región, mientras Tahimara Oropesa perdió frente a la estadounidense Crystal Pan.

En los concursos de dobles, donde no hubo participación extranjera, ganaron las primeras duplas locales, a excepción del formato mixto cuando Osleni Guerrero y Adriana Artiz dominaron cerradamente a Tahimara y Leodannis.

El Torneo de Bádminton Giraldilla de La Habana constituyó una gran oportunidad de fogueo para los cubanos rumbos a los juegos de Barranquilla, y tiene el desafío de recuperar calidad para lo cual se estudian estrategias, declaró el comisionado nacional Alexis Ramí­rez.

