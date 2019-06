Nuevo tropiezo de Cuba en la Copa de Oro

La Habana, Cuba. – La selección cubana sumó este miércoles su segunda derrota en la Copa de Oro de Fútbol, esta vez con marcador de 3 goles por cero frente a Martinica, en partido disputado en la ciudad estadounidense de Denver.

Los dirigidos por Raúl Mederos volvieron a mostrar serias carencias defensivas y soportaron la primera anotación poco antes del descanso, cuando Marveux remató sin marca un cabezazo a la salida de un tiro de esquina.

Esa misma jugada, pero en el minuto 70, sirvió para que Abaul aumentara la ventaja, y a seis minutos del final Kevin Fortune redondeó el marcador, cuando el equipo cubano jugaba con 10 hombres por la expulsión del defensa Erick Rizo.

En su debut, la representación cubana había sufrido una goleada de 7-0 frente a los favoritos mexicanos, y tiene previsto cerrar sus incursiones en la fase de grupos el próximo domingo frente al elenco canadiense.

