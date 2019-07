Nuevas de la pelota cubana

El director de béisbol en Cuba, Yovani Aragón, confirmó que la edición 59 de la Serie Nacional continuará a pesar de coincidir con el Premier 12, destaca el diario Adelante, de la centroriental provincia de Camagüey.

No detendremos el campeonato por el Premier 12 ni ningún otro compromiso internacional que tenga nuestra selección nacional, aseguró el directivo en relación al torneo en el cual Cuba buscará un boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

A diferencia de años anteriores, el equipo bajo el mando del manager Rey Vicente Anglada, realizará todo el proceso de preparación previo, así como el viaje a la competencia en Seúl, donde está emplazada Cuba.

Aragón participó junto a Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, en la presentación del róster de 40 peloteros de los Toros de Camagüey, con miras a la Serie Nacional, que comenzará el 10 de agosto.

