Nigeria extiende la vida de Argentina en Mundial de Fútbol

La Habana, Cuba. – Los agónicos triunfos de Brasil y Suiza en el grupo E, y la victoria de Nigeria que evitó la temprana eliminación de Argentina en la llave D, marcaron los partidos de este viernes en el Mundial de Fútbol con sede en Rusia, y que para este sábado reserva sus expectativas en torno a la reaparición de Alemania en el torneo.

Si bien dominaron todo el partido, los brasileños tuvieron que esperar hasta el tiempo añadido para someter a una heróica Costa Rica, eliminada de la cita por las dianas de Coutinho y Neymar.



Para dar alcance a los brasileños, la selección de Suiza tuvo que descontar la temprana ventaja marcada por el cabezazo del serbio Mitrovic, primero con un potente remate de Xhaka y luego con un magistral contragolpe definido por Shaquiri.



En el otro duelo de la jornada el veloz nigeriano Amhed Mussa perforó en dos ocasiones la portería de Islandia, para poner a su equipo a solo un empate de la siguiente ronda del torneo.

Después del sorpresivo tropiezo en su debut frente a México, la campeona Alemania buscará recuperar terreno ante Suecia desde las 02:00 de la tarde del sábado, en partido correspondiente al grupo F de la cita mundialista.

El duelo se celebrará en Sochi, tres horas después que en Rostov la selección mexicana intente conservar la punta de esa llave con un triunfo frente a la representación de Corea del Sur que no tuvo un buen estreno.

La nueva jornada del Mundial con sede en varias ciudades rusas comenzará a partir de las 08:00 de la mañana -hora de Cuba- con un pulso en el apartado G, en el que los chicos de Bélgica buscarán dar frente a Túnez el paso que necesitan para avanzar hasta la siguiente ronda.

Con una nueva derrota, los africanos se sumarían al pelotón que ya tiene sacado sus pasaje de regreso a casa y que integran Egipto, Arabia Saudita, Marruecos, Perú y Costa Rica.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.