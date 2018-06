Mundial de Fútbol va despejando el horizonte

La Habana, Cuba. – Los desenlaces de este lunes definieron los clasificados de los grupos A y B, así como los primeros cruces de octavos de final en el Mundial de Fútbol con sede en Rusia, en los que Uruguay enfrentará a Portugal y España al elenco anfitrión.

Los charrúas dominaron invictos la llave A después de golear por 3-0 a los rusos, mientras que Portugal terminó como segunda de su grupo al encajar en tiempo añadido el penal que sentenció su empate a un gol con la selección de Irán.

Gracias al reñido liderazgo, España se medirá con los locales luego de su sufrido empate a dos goles con Marruecos, al que el triunfo se le escapó también con el tiempo cumplido y por intermedio del videarbitraje que validó la bonita diana de Iago Aspas.

El penal que le detuvieron al portugués Cristiano Ronaldo se robó algunos titulares de la jornada, en la que Arabia Saudita se despidió con el consuelo del triunfo sobre Egipto por 2-1.

Argentina buscará este martes en San Petersburgo y desde las 02:00 de la tarde -hora de Cuba- un triunfo sobre Nigeria, pero necesitará también que Islandia no gane su pulso con la ya clasificada Croacia en Rostov para avanzar a la siguiente ronda del Mundial.

Cualquier otro desenlace en la llave D certificaría una de las mayores sorpresas y dejaría al torneo sin el argentino Lionel Messi, uno de los candidatos a convertirse en la gran estrella que terminaría entre los jugadores más cuestionados del torneo.

A partir de las 08:00 de la mañana se definirá clasificaciones y liderazgo en el apartado C, pues con un triunfo en Moscú sobre la clasificada Francia, la selección de Dinamarca amarraría el boleto y la cima de la tabla de posiciones.

A la misma hora, pero en Sochi, los australianos intentarán hacer valer sus posibilidades matemáticas de avanzar con un triunfo sobre el eliminado Perú.

