Mozambique y Cuba retomarán cooperación deportiva

Fuentes diplomáticas isleñas destacaron que Mozambique y Cuba retomarán la cooperación en deportes por problemas de financiamiento, al identificar áreas como la medicina deportiva y varias disciplinas.

La ministra de Juventud y Deportes de Mozambique, Nyeleti Brook, recibió una delegación encabezada por la directora de Inspección y Control del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, (INDER), Elda Quiñones.

Quiñones presentó la carpeta de opciones de la colaboración, al tiempo que su anfitriona propuso una triangulación de proyectos para el financiamiento en aras de seguir beneficiándose del apoyo que calificó de profesional y beneficioso para el país africano.

La visitante expresó la disposición de Cuba de acompañar a Mozambique en la capacitación y formación de profesionales, así como en la preparación técnica de atletas en disciplinas deportivas, en ambos países.

