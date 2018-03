Monarca Santiago de Cuba se enfrenta hoy a Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba.- El monarca Santiago de Cuba compite ante el anfitrión Sancti Spíritus, por el grupo A, en la penúltima fecha preliminar de la edición 103 del Campeonato Nacional de Fútbol.

Los santiagueros han ganado sus 8 partidos y exhiben 24 puntos, merced a 19 goles favorables y apenas 3 en contra y el elenco espirituano ocupa la segunda plaza, con 8 unidades.

En el otro cotejo de esa llave, que se disputa en la Escuela Formadora de Maestros, en Sancti Spíritus, serán rivales La Habana y Las Tunas, obligados a ganar, ya que ambos comparten el sótano con 7 puntos, dadas dos victorias, un empate y 5 derrotas.

En el apartado BE, con sede en el sureño estadio Luis Pérez Lozano, el líder e invicto conjunto de Pinar del Río, tratará de quebrar esa cota de 3 igualadas consecutivas en las últimas salidas, cuando se mida a Camagüey.

