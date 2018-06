Minuto noventa

Dos de los partidos programados para hoy cerrarán las primeras presentaciones de todos los equipos que animan el Mundial de Fútbol con sede en Rusia, que este lunes vivió el exitoso pero sufrido debut de Inglaterra y el amargo estreno de Panamá en estas lides.

En Volgogrado todos esperaban un triunfo sin sobresaltos de los ingleses en el grupo G, aún más después del temprano gol de Harry Kein, pero los tunecinos no solo empataron gracias al penal ejecutado por Sassi, sino que solo claudicaron en tiempo añadido tras la segunda diana del goleador rival.

En la misma llave, Bélgica no tuvo compasión con la debutante selección istmeña y le recetó una goleada de 3-0, con 2 dianas firmadas por Lukaku y la otra a la cuenta de Martens.

También en la jornada hubo acción en el apartado F, donde Suecia aprovechó un penal señalado con la utilización del videoarbitraje para así superar por 1 gol a 0 a Corea del Sur.

Después de la goleada en su debut, la selección anfitriona encara a partir de las 2 de la tarde -hora de Cuba-, su segundo compromiso mundialista en el grupo A, esta vez frente a Egipto en la ciudad de San Petersburgo.

Antes, se descorrerán las cortinas de la llave Hache cuando la representación de Colombia salte al césped del Mordovia Arena, en Sarnks, para enfrentar a su similar de Japón desde las 8 de la mañana.

La fecha la completará el pulso que iniciarán a las 11 de la mañana en Moscú las escuadras de Polonia y Senegal, esta última en busca del primer triunfo de un equipo africano en el presente torneo.

Hasta el momento se han disputado 14 partidos de este mundial, ninguno de ellos ha concluido sin al menos una anotación, 5 jugadores pudieron anotar más de 1 gol en sus primeras incursiones, entre ellos el portugués Cristiano Ronaldo, líder con 3.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.