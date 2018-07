Minuto noventa

El Mundial de fútbol con sede en varias ciudades rusas entró este sábado en su fase de octavos de final con malas noticias para los millones de seguidores del argentino Lionel Messi y del portugués Cristiano Ronaldo, quienes se despidieron junto a sus selecciones en la misma fecha del torneo.

En la jornada se terminó el sufrimiento de Argentina, que llegó con más penas que gloria a esta instancia y fue superada cuatro goles a tres por una Francia más sólida, que supo equilibrar el pulso y rematarlo con par de dianas del jovencito MBAPÉ.

Para Portugal, las esperanzas terminaron en el minuto 62 de su pulso con Uruguay, cuando el delantero Edison Cavani anotó la segunda de sus perforaciones en el duelo, y que dejó SIN efecto el descuento marcado por Pepe.

Estos desenlaces dejaron a Francia y Uruguay con opciones al trono, pero uno de ellos dirá adiós el próximo seis de julio cuando se crucen en cuartos de final.

La hora de España en el mundial

La selección española será la única con título en sus vitrinas que tendrá acción hoy en la cita mundialista, y será protagonista de UN difícil pulso ante la representación local sobre el césped del estadio Luzhniki en la capital rusa, a partir de las diez de la mañana en nuestro país.

Los dirigidos por Fernando Hierro cubrieron la fase previa con más sobresaltos de los esperados, mostraron debilidades en la zaga y tendrán el reto de parar las ilusiones de unos rusos que contarán con el respaldo mayoritario del público.

Desde las dos de la tarde en Nizhny Novgorod se darán cita las selecciones de Croacia y Dinamarca, dos que se mostraron imbatibles durante la fase de grupos, sobre todo la primera que ganó sus tres partidos sin contratiempos.

Los ganadores de ambos choques reservarán espacio para su cruce de cuartos de final, pactado para la ciudad de Sochi el venidero nueve de julio.

Radacto Rayko Martín.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.