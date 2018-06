Minuto noventa

El Mundial de fútbol que se disputa en varias ciudades rusas entra en una etapa crucial para las 16 selecciones que animarán los octavos de final del torneo, muchas de ellas protagonistas de una u otra forma en la fase de grupos.

Salvo la inédita eliminación de la vigente campeona Alemania en el primer tramo del torneo, se cumplieron la mayoría de los pronósticos, aunque con más sustos de los esperados algunas selecciones favoritas como Argentina o España lograron sobrevivir el trance.

Las estadísticas dieron cuenta de que fue una animada ronda inicial, con solo UN juego sin anotaciones, una media de poco más de 2 goles y medio por partido y Bélgica exhibiendo músculo ofensivo con 9 perforaciones.

En el plano individual, el inglés Harry Kane parte desde ahora como máximo artillero gracias a sus 5 dianas y el guardameta mexicano Guillermo Ochoa como el más efectivo después de sus 17 paradas.

La primera fecha de los octavos de final en la cita mundialista trae en su programa la presentación de tres selecciones que han ganado alguna vez el torneo, pero que parten desde circunstancias distintas.

Desde la 10 de la mañana, Francia saltará al césped de Kazán con mejores sensaciones que su rival Argentina, que todavía no ha demostrado un nivel acorde con la calidad individual de sus jugadores, entre ellos el estelar Lionel Messi.

A partir de las 2 de la tarde se vivirá otro vibrante pulso en el que la Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá la difícil misión de derribar al sólido Uruguay, que ganó sus tres compromisos iniciales y es el único que aún no ha encajado goles.

En el mejor de los casos, solo 2 de los antes campeones podrán conservar sus opciones después de esta jornada, dejando pactado otro expectante duelo de cuartos de final para el próximo 6 de julio.

