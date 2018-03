Mijaín López, tricampeón olímpico y diputado al Parlamento

Pinar del Río, Cuba. – Uno de los diputados por la provincia de Pinar del Río a la Asamblea Nacional de Poder Popular, es Mijaín López Nuñez, tricampeón olímpico y cinco veces monarca mundial en la lucha de estilo greco romana.

El prominente deportista dijo que la nueva legislatura asumirá el reto en un contexto muy importante para Cuba, y lo hará con toda la responsabilidad y el compromiso con el pueblo.

Como joven, aseveró Mijaín López Nuñez, representar a Pinar del Río entre los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular es un honor que asume en defensa de la Patria, la Revolución y su lider histórico Fidel Castro Ruz.

Subrayó el deportista que ocupará el escaño correspondiente en el parlamento con muchísima entrega, pues el pueblo cubano lo nominó y se mantendrá firme para servirle siempre.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.