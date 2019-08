Mijaín López alcanza la gloria continental

Por: Mauro Díaz Vázquez

Lima, Perú. – El abanderado de nuestra delegación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Mijaín López, confirma una de las preseas doradas más seguras de Cuba en los pronósticos precompetencia, al derrotar en la final de la lucha greco al venezolano Moisés Pérez.

El varias veces campeón olímpico y mundial, entra también en el sitial de la gloria panamericana, al ganar sus quintos Juegos Panamericanos de forma consecutiva, y sin permitir puntos en contra desde Río 2007.

El paso del pinareño por los que se prevé sean sus últimos juegos continentales fue holgado, derrotando a todos sus rivales por superioridad en los primeros compases de combate, incluyendo la final, donde logró marcar 11 puntos al venezolano Pérez.

De esta forma, Cuba se mantiene en el quinto puesto del medallero con 21 preseas de oro, 4 por debajo de Canadá y solo dos por encima de Argentina.

