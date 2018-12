Medicina deportiva de Santiago de Cuba cumple 40 años

El Centro de Medicina Deportiva en Santiago de Cuba arribó a sus 40 años como encargado de preservar la salud de los atletas de alto rendimiento en una de las provincias que más aporta a los equipos nacionales y a los resultados en eventos internacionales.

El Doctor Eloy Oliveros, director de la entidad, afirmó que en 1978 surgió la semilla de la actual institución, con la infraestructura necesaria y un personal de alto nivel y experiencia para asumir esa responsabilidad.

Oliveros precisó la necesidad de buscar soluciones a los problemas presentados en los diversos deportes, y en todos los casos tienen la atención de médicos, sicólogos y fisioterapeutas.

El personal del centro trata, además, temas de educación sanitaria, sexual y otros para contribuir a una cultural general, de manera que los atletas puedan desarrollarse con una salud integral, acotó.

