Matanzas con retos deportivos en 2018

Matanzas, Cuba. – Devolver el deporte en Matanzas a la élite nacional destaca entre los retos de la actividad del músculo en ese occidental territorio para el año 2018, significó la directora de la Dirección provincial de Deportes, Vivian Domínguez.

La titular explicó que, tras retroceder al décimo escaño por provincias en los últimos Juegos Escolares Nacionales, se impone retomar posiciones habituales entre el sexto y el séptimo lugar general.

Acotó que también pretenden sostener la primacía en disciplinas como el tenis de mesa y el canotaje, y promover el ascenso a la cima del baloncesto, el béisbol, el balonmano y el boxeo.

Además, se plantea para Matanzas mejorar en atletismo, natación y gimnasia rítmica e incorporar a la práctica deportiva otras disciplinas como el pentatlón, el triatlón, la pelota vasca y la gimnasia artística, con escasa actividad en el territorio.

