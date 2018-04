Matanceros dominan torneo individual del judo cubano

La Habana, Cuba.- Títulos de Iván Silva y Andy Granda, completaron las tres coronas de Matanzas para liderar el medallero del Campeonato Nacional Masculino de Judo, cuyo certamen individual finalizó en la Sala Ramón Fonst, de La Habana.

Silva ganó en los 90 kilogramos por descalificación del villaclareño Asley González, subcampeón olímpico de Londres, quien se vio agotado al regresar horas antes del Grand Prix de Turquía; en más de 100 kilos Granda superó por la misma vía al camagüeyano Norlandis Soler.

A los matanceros les escoltaron los habaneros con dos títulos, tras el éxito de Osniel Solís en los 66 kilogramos, con fuerte oposición del también capitalino Orlando Polanco; mientras el cienfueguero José Armenteros dominó al habanero Yoel Muñoz en los 100 kilos.

Mañana termina el Campeonato Nacional Masculino de Judo con la realización del torneo por equipos.

