Martes de grandes retos para Cuba en mundial de deportes acuáticos

Los cubanos se presentarán este martes en tres disciplinas en el Mundial de Deportes Acuáticos, con sede en Corea del Sur.

La campeona centrocaribeña Anisley García participará en la clasificación de la Plataforma a diez metros, y además junto a Carlos Daniel Ramos en un exclusivo evento para citas del orbe, el mixto de Plataforma y Trampolín de tres metros.

Luego del revés frente a las kazajas en el debut, las polistas cubanas tendrán su segunda cita, ahora con un duro reto frente a las griegas, subcampeonas de Europa el pasado año, pero víctimas de las españolas en la jornada del domingo.

La Natación Artística convocará esta vez a la pareja de Stephany Urbina y Cire Suferry en el concurso de Dueto Libre, en el que participarán 40 duplas, entre ellas 10 de las 11 participantes en los Juegos Panamericanos en las próximas semanas.

