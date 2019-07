Martes de buenos resultados para Cuba en natación mundial

La delegación cubana se despidió con aceptables registros del torneo de natación del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos.

Este martes Elisbet Gámez finalizó en el lugar 20 de los 200 metros estilo libre, con registro de 2 minutos y 33 centésimas, alejada 2 segundos de su récord nacional, pero tercera entre las competidoras de América.

Tal resultado brinda una perspectiva de sus opciones a medalla en los Juegos Panamericanos, y muestra avances luego de sufrir el dengue pocas semanas atrás; similar es la evaluación para Luis Vega, también aquejado de salud recientemente.

Vega ocupó la plaza 29 en los 200 metros mariposa, casi medio segundo por encima de su récord nacional; ellos junto a Armando Barrera regresarán mañana a Cuba para unirse al grupo que viajará a los Panamericanos de Lima.



