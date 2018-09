Marlies Mejías la más destacada por Cuba

Con 3 preseas Marlies Mejías protagonizó la mejor actuación de Cuba en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista de Aguascalientes, México, clasificatorio para los juegos continentales de Lima 2019, con la presencia de 20 países.

La multimedallista internacional conquistó sendas platas en los 3 kilómetros persecución individual y en el Scratch, y cerró con el bronce este domingo en la prueba por Puntos.

Otras dos cubanas que viajaron, Lisandra Guerra y Mirtha García, ocuparon cuarto y octavo, respectivamente, en 500 metros contrarreloj individual, evento en el cual se ubicaron en este orden las mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gaxiola, de México, y la colombiana Martha Bayona.

Lisandra y Mirtha estuvieron cerca del podio en la velocidad por equipos al quedar cuartas, superadas por las representantes de México, Estados Unidos y Canadá.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.