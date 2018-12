En marcha Copa Giraldo Córdova Cardín

La III Copa Giraldo Córdova Cardín con sede en las instalaciones de la Escuela Superior de Formación de Atletas, comenzó este miércoles sus actividades competitivas, luego de ser inaugurada el pasado martes.

La cita, prevista hasta el 26 de diciembre, contará con 638 atletas, de los que aproximadamente la mitad forman parte de la preselección para los Juegos Panamericanos de Lima 2019, repartidos en 13 deportes.

En la justa se competirá en las disciplinas de ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo juvenil, ciclismo, clavados, kárate, natación, natación artística, polo acuático, tenis, tiro con arco, taekwondo, triatlón y vela.

Según el comité organizador, en apoyo al certamen que se celebra en La Habana intervienen un centenar de entrenadores, 25 especialistas de medicina del deporte, 60 árbitros y otros compañeros de aseguramiento.

