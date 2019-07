Marabana festeja los 500 de la capital

Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana-Maracuba, confirmó que la principal carrera de maratón de Cuba, cuenta con 500 corredores extranjeros inscritos.

La cifra representa un homenaje al aniversario 500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, que se celebrará el 16 de noviembre, y es un buen síntoma de cara a la participación foránea final, expresó Gattorno.

Los países con mayor asistencia confirmada son Estados Unidos, México, Francia, Puerto Rico, Colombia, España, Noruega y Rusia, en una lista que ya cuenta con representantes de 54 naciones.

El Maratón de La Habana (Marabana) partirá a las 7 a.m. el domingo 10 de noviembre, empleándose el tradicional circuito certificado por la autoridad mundial en el tema. Un día antes, el 9 de noviembre, se celebrará en todo el país el Maracuba.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.