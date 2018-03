Luis Orta ambiciona corona en Barranquilla

La Habana, Cuba.- El luchador grecorromano Luis Orta se tituló este jueves en el clasificatorio del deporte para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán por sede a Barranquilla, en Colombia.

El joven de 23 años debutó así en eventos internacionales y declaró a Radio Reloj que ahora va en busca del título en Barranquilla, debo prepararme muy fuerte pero ya conocí a los rivales que estarán en los juegos y sé que puedo brindar una medalla de oro a la delegación, expresó Orta.

En la final de los 60 kilos el habanero dominó cerradamente al colombiano Dichter Toro, él tiene muy buen nivel y debe ser mi retador en la final de Barranquilla, por lo que estudiarle será una prioridad, aunque no puedo descuidarme de ningún rival.

Luis Orta destaca entre los nuevos talentos que desde julio próximo buscarán en Colombia inscribirse con letras doradas en la historia del deporte cubano.

