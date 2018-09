Luchadores cubanos dominan en Campeonato Nacional

Los libristas Reineris Andreu de 57 kilogramos y Alejandro Valdés de 65 kilogramos brillaron en el Campeonato Nacional de Lucha, primera categoría, en Camagüey.

Ambos gladiadores compitieron en el principal evento de Cuba de la disciplina con la premisa de defender los colores de su provincia, después de combatir días antes en un primer duelo como parte del club alemán Germania Sportbetriebes, el cual los contrató recientemente.

El espirituano Andreu, monarca mundial entre menores de 23 años en Polonia 2017, confirmó su aspiración de realizar una hazaña similar cuando participe por primera vez en el certamen de mayores en Budapest, Hungría.

Mientras, Valdés, también campeón centrocaribeño en Barranquilla, anhela superar la presea dorada que alcanzó en la justa universal que aconteció el año anterior en París, Francia.

