Luchadoras cubanas apuestan por la gloria en Lima

Lima, Perú. – Frente al poderío de la escuadra estadounidense, las luchadoras cubanas apostaron hoy a tres representantes para conquistar la gloria en los Juegos Panamericanas de Lima.

La mayor de las Antillas dependerá este viernes de Yakelín Estornell, Yudari Sánchez y Mabelkis Capote, en el Coliseo Miguel Grau de la capital peruana.

En el arranque de la competición para damas el jueves, Latinoamérica conquistó el título de la ecuatoriana Lissette Antes en los 57 kilos, además de dos subcampeonatos de la cubana Yusneylis Guzmán y la venezolana Betzabeth Argüello, y seis terceros lugares.

Por su parte, Guzmán nunca pudo contrarrestar la fuerza y rapidez de la estadounidense Whitney Conder en los 50 kilogramos y perdió la final por 2 a 10.

