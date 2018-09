Luchador Oscar Pino reina otra vez en Campeonato Nacional

El gladiador del estilo grecorromano Oscar Pino, de los 130 kilogramos, reinó nuevamente en el Campeonato Nacional de Lucha, que comenzó en el Palacio de los Deportes Rafael Fortún.

Pino, medallista a nivel mundial, se impuso en la final del torneo al pinareño Yasmany Lugo, ganador del metal plateado en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

El habanero expresó que ansía acumular experiencias a su trayectoria deportiva, cuando se incorpore a competir como parte del club alemán Germania Sportbetriebes, con el cual firmó contrato recientemente.

Agregó que aspira a alcanzar el primer lugar en el Campeonato Mundial del deporte, a celebrarse en Budapest, Hungría, del 22 al 28 de octubre próximos, además de que anhela sumar a su palmarés la corona de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

