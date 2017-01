Luchador cubano se alista para afrontar nuevos retos

Santiago de Cuba.- El campeón olímpico y mundial en los 59 kilogramos de la lucha grecorromana, Ismael Borrero, manifestó en Santiago de Cuba, que se encuentra entrenando bastante para afrontar los retos del nuevo cuatrienio olímpico.

Sobre el Campeonato Nacional de Lucha, que comenzará en esa urbe el 20 de enero próximo, Borrero declaró no saber aún SI peleará, y está pendiente también la consulta con su entrenador acerca de su participación en desafíos internacionales.

Entre las lides para las que se preparan los gladiadores cubanos en 2017 destacan la Copa del Mundo, en Irán, y el Campeonato Mundial, en Francia.

Soy consciente de mi papel en el equipo nacional como figura de ejemplo, condición que no me presiona, no constituye un problema para mí, y lo continuaré siendo en cada oportunidad que me dé el colectivo de entrenadores, enfatizó el luchador santiaguero.